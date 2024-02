Zehntausende waren beim Lichtermeer in München

München: Zehntausende Menschen haben am Abend gegen Rechtsextremismus und Hass protestiert und die Theresienwiese in ein Lichtermeer verwandelt. Sie trugen Laternen und Taschenlampen oder hatten sich Lichterketten umgehängt. Die Polizei sprach von bis zu 100.000 Demonstranten, die Veranstalter sogar von 300.000. Die Menschenrechtsaktivistin Tekkal mahnte in ihrer Rede, zusammenzustehen und sich nicht in Einzelinteressen zu verlieren. Münchens Oberbürgermeister Reiter sprach von einem riesigen Zeichen gegen rechte Umtriebe, Hass und Hetze. Alle hätten ein Ziel und das mache Mut. Mehr als 90 Organisationen hatten zu der Kundgebung aufgerufen, unter ihnen die Kirchen und "Fridays for Future". Auf die Aktion sollen weitere in ganz Bayern folgen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.02.2024 06:00 Uhr