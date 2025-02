Zehntausende versammeln sich zur Trauerfeier von Hisbollah-Anführer Nasrallah

Beirut: In der libanesischen Hauptstadt haben sich zehntausende Anhänger der Hisbollah-Miliz versammelt, um von deren langjährigen Anführer Nasrallah Abschied zu nehmen. Er und der Miliz-Funktionär Safi al-Din waren vor fünf Monaten durch die israelische Armee getötet worden. Beide werden aber erst heute beerdigt. Die offizielle Trauerfeier findet in einem Sportstadion statt. Im Anschluss ist eine Prozession durch die Stadt geplant.- Israel hat derweil erneut Ziele im Südlibanon angegriffen. Man habe eine Militäranlage mit Raketenwerfern und Waffen bombardiert, so die Armee. Die staatliche libanesische Nachrichtenagentur berichtete von zwei Luftangriffen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.02.2025 14:00 Uhr