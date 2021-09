Zehntausende versammeln sich zu Klimaschutz-Demos

Berlin: Zwei Tage vor der Bundestagswahl versammeln sich in vielen deutschen Städten Klimaktivisten auf der Straße. Aufgerufen dazu hat die Klimaschutzbewegung Fridays for Future. In Berlin nimmt auch die schwedische Aktivisten Greta Thunberg an einer Demonstration vor dem Bundestag teil. Die Kundgebung ist Teil eines weltweiten Aktionstages von Fridays for Future, der bereits zum achten Mal stattfindet. In Großbritannien haben Aktivisten der Organisation "Insulate Britain" bereits den Eingang des Hafens von Dover blockiert. Fahrzeuge kommen nicht mehr zum Hafen durch. Es bildeten sich lange Staus.

Quelle: BR24 Nachrichten, 24.09.2021 11:45 Uhr