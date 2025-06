Zehntausende US-Bürger protestieren gegen Trump

Washington: In den USA hat es die bislang größten Proteste gegen die Politik von Präsident Trump seit dessen Amtsantritt im Januar gegeben. Kritiker des Republikaners hatten in rund 2.000 Städten im ganzen Land zu Kundgebungen aufgerufen. Die Demonstrationen stehen unter dem Motto "No Kings Day". Es soll nach Angaben der Organisatoren daran erinnern, dass niemand über dem Gesetz stehe oder sich gar zum König erheben könne.

