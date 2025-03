Zehntausende Serben versammeln sich zu Protesten gegen die Vucic-Regierung

Belgrad: In der Hauptstadt von Serbien haben sich seit dem Mittag Zehntausende Menschen zu Protesten gegen Korruption und Behördenversagen versammelt. Neben den Protesten gegen die Regierung von Präsident Vucic rief dessen Lager zu Gegenprotesten auf. Weil zu den Anhängern des autokratische regierenden Vucic auch rechtsextreme Hooligans zählen, werden Zusammenstöße befürchtet. Vucic hatte bereits vor dem Wochenende Verhaftungen angekündigt, sollte es zu Ausschreitungen kommen. - Unterstützung erhält der Anti-Vucic-Protest, der seit Monaten mehrheitlich von Studierenden getragen werden, nun auch von der Kirche. Der Erzbioschof von Belgrad schrieb örtlichen Medien zufolge in einem Brief, der mutige und entschlossene Kampf für Gerechtigkeit sei ein Zeichen der Hoffnung für Serbien.

