Zehntausende protestieren in London für Palästinenser

London: Zehntausende Teilnehmer einer propalästinensischen Demonstration haben in London ein Ende der israelischen Luftangriffe auf den Gazastreifen und ein Ende der Blockade gefordert. Die Menge zog vom Marble Arch in der Nähe des Hyde-Parks zum Regierungsbezirk Whitehall. Die Polizei schätzte die Zahl der Teilnehmer auf bis zu 100.000. Von der Kundgebung meldete die Londoner Polizei vereinzelte Störungen und Fälle von Hassrede, insgesamt sei der Protest aber weitgehend ohne Zwischenfälle verlaufen. Die Berliner Polizei setzt ihre Strategie der Verbote von palästinensischen Demonstrationen fort. Auch eine für morgen geplante Demonstration auf dem Potsdamer Platz wurde untersagt, basierend auf bisherigen Erfahrungen mit Gewalttätigkeiten. In München versammelten sich nach Polizeiangaben etwa 150 pro-palästinensische Demonstranten spontan auf dem Odeonsplatz.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.10.2023 20:00 Uhr