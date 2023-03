Zehntausende protestieren in Israel erneut gegen Justizreform

Meldungsarchiv - 27.03.2023 08:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Tel Aviv: Nach der Entlassung des israelischen Verteidigungsministers Galant wegen seiner Kritik an der der geplanten Justizreform sind landesweit erneut zehntausende Menschen auf die Straße gegangen. In Tel Aviv blockierten Demonstranten die zentrale Autobahn nach Jerusalem. Dort durchbrachen die Protestierenden eine Straßensperre neben dem Wohnhaus von Ministerpräsident Netanjahu. Dieser hielt angesichts der eskalierenden Lage eine Dringlichkeitsberatung mit seiner Regierung ab. Angeblich ging es dabei auch um eine Aussetzung des Reformvorhabens. Medienberichten zufolge wurde die Armee in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt. Die Pläne der israelischen Regierung sehen vor, die Befugnisse des Obersten Gerichts einzuschränken. Dagegen gibt es seit Wochen Massenproteste im Land. Auch die wichtigsten Verbündeten Israels, darunter die USA, haben das Vorhaben kritisiert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.03.2023 08:00 Uhr