Zehntausende protestieren in Georgien gegen Einmarsch

Nachrichtenarchiv - 26.02.2022 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Tiflis: In Georgien sind zehntausende Menschen gegen den russischen Einmarsch in der Ukraine auf die Straße gegangen. In der Hauptstadt Tiflis versammelten sich am Abend rund 30.000 Menschen, die ukrainische und georgische Flaggen schwenkten und die Nationalhymnen beider Länder sangen. Das Bestreben Georgiens, Nato-Mitglied zu werden, sorgt wie im Fall der Ukraine seit Jahren für Konflikte mit Russland. In den abtrünnigen Regionen Südossetien und Abchasien unterhält Russland seither eine starke Militärpräsenz.

Quelle: BR24 Nachrichten, 26.02.2022 05:00 Uhr