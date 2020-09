Zehntausende protestieren in Belarus gegen Lukaschenko

Minsk: Trotz eindringlicher Warnungen haben in Belarus zehntausende Menschen landesweit gegen den autoritäten Staatschef Lukaschenko demonstriert. Die meisten Menschen versammelten sich am Nachmittag in der Hauptstadt Minsk mit historischen weiß-rot-weißen Landesflaggen. Dort zogen Zehntausende zum Palast der Unabhängigkeit, dem Sitz Lukaschenkos. Einsatzkräfte versperrten den friedlichen Demonstranten mit Barrikaden und Stacheldraht den Weg. In anderen Städten gab es ebenfalls Protestaktionen. Nach Angaben von Menschenrechts-Organisation Viasna wurden mindestens 250 Demonstranten festgenommen. Das Innenministerium erklärte dagegen, hundert Personen seien in Gewahrsam genommen worden. Die Proteste dauern bereits einen Monat an. Auslöser war die umstrittene Präsidentenwahl vom 9. August.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.09.2020 23:00 Uhr