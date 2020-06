Zehntausende protestieren gegen Rassismus

Nachrichtenarchiv - 14.06.2020 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

London: Knapp drei Wochen nach dem gewaltsamen Tod von George Floyde haben weltweit erneut Zehntausende Menschen gegen Rassismus protestiert. Große Kundgebungen gab es unter anderem in Paris, Zürich und London. In der britischen Hauptstadt kam es dabei zu Aussschreitungen: Rechtsextreme Gegendemonstranten lieferten sich Auseinandersetzungen mit der Polizei. Auch in Deutschland gingen die Menschen auf die Straßen, unter anderem in Hamburg und Stuttgart. In Berlin ist für heute eine große Menschenkette geplant.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 14.06.2020 01:00 Uhr