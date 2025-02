Zehntausende protestieren gegen extrem rechte Positionen

Hamburg: Zehntausende Menschen haben deutschlandweit für Vielfalt und gegen eine härtere Migrationspolitik demonstriert. In Hamburg sprachen die Veranstalter von rund 80.000 Teilnehmern, in Stuttgart von 44.000; hier wie in einigen anderen Städten lautete das Motto: "Wir sind die Brandmauer!" - in Anspielung auf die jüngsten Ereignisse im Bundestag. Dort hatte die Union mit der AfD und Teilen der FDP für strengere Asylregeln gestimmt, letztlich erfolglos. In Neu-Isenburg in Hessen richtete sich der Unmut der 9.000 Demonstranten direkt gegen die AfD und deren Wahlkampfveranstaltung vor Ort, es kam zu Sitzblockaden und Angriffen auf Einsatzkräfte, ein Polizeifahrzeug wurde beschädigt. Auch in Braunschweig, Bremen, Essen, Karlsruhe und Leipzig waren Tausende auf den Straßen.

