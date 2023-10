Zehntausende Postler demonstrieren gegen befürchteten Jobverlust

Berlin: Zehntausende Briefträger und Paketzusteller des Post-Konzerns DHL haben vor dem Brandenburger Tor gegen eine anstehende Gesetzesreform demonstriert. Konkret richteten sich die Proteste gegen Einschränkungen des sogenannten Universaldienstes. Damit ist gemeint, dass die Post an jedem Werktag überall in Deutschland Sendungen zustellen muss. Der Vorsitzende des Post-Gesamtbetriebsrats, Held, sagte, wenn der Universaldienst nicht mehr auskömmlich finanziert werden könne, seien mehr als zehntausend Arbeitsplätze in Gefahr. Verdi-Chef Werneke forderte eine Gesetzesnovelle, die sowohl den Beschäftigten, als auch der breiten Bevölkerung gerecht werde.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.10.2023 23:00 Uhr