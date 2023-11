Zehntausende Palästinenser verlassen Norden des Gazastreifens

Tel Aviv: Auch heute sind zahlreiche Palästinenser aus dem umkämpften Norden des Gazastreifens in den Süden geflohen. Wie die zuständige israelische Behörde mitteilte, nutzten rund 50.000 Menschen einen Evakuierungskorridor. Das Palästinenserhilfswerk der Vereinten Nationen konnte keine Zahlen nennen. Es hieß lediglich, die Tendenz sei zuletzt stets steigend gewesen. Die israelische Armee ruft die Zivilbevölkerung im Norden des Gazastreifens seit Tagen dazu auf, sich in den Süden zu begeben. Am Vormittag wurde für mehrere Stunden eine Verbindungsstraße als sicherer Fluchtweg freigegeben. Augenzeugen berichten, dass sich die meisten Zivilisten zu Fuß auf den Weg machten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.11.2023 19:45 Uhr