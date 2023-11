Zehntausende nehmen an pro-palästinensischen Demonstrationen teil

London: Weltweit haben Zehntausende an pro-palästinensischen Demonstrationen teilgenommen. In London kamen laut Polizei 30.000 Menschen zusammen und forderten unter anderem eine sofortige Waffenruhe und ein, so wörtlich "Ende des Massakers im Gazastreifen". Viele schwenkten palästinensische Flaggen. In Paris sprachen die Veranstalter von 60.000 Teilnehmern, die Polizei allerdings von deutlich weniger. Auch in Deutschland gingen zahlreiche Menschen auf die Straße, die meisten Teilnehmer zählte die Polizei mit 17.000 in Düsseldorf. Die Polizei stellte im Vorfeld etliche Plakate sicher, die aus Sicht der Beamten Straftatbestände erfüllten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.11.2023 06:00 Uhr