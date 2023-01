Zehntausende nehmen Abschied von Fußballegende Pelé

Nachrichtenarchiv - 03.01.2023 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Santos: Zehntausende haben im Stadion des FC Santos Abschied von der brasilianischen Fußballlegende Pelé genommen. Über 27.000 Menschen zogen dort bis zum Abend an dem Leichnam des dreifachen Weltmeisters vorbei, der in der Spielfeldmitte des Stadions in der Hafenstadt Santos aufgebahrt worden war. Medienberichten zufolge war die Schlange vor dem Stadion über einen Kilometer lang. Nach der 24-stündigen Totenwache soll Pelé heute im Familienkreis beigesetzt werden. Er war am vergangenen Donnerstag im Alter von 82 Jahren nach langer Krankheit gestorben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.01.2023 10:00 Uhr