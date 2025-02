Zehntausende Menschen werden zu Demos gegen Rechtsextremismus erwartet

München: Bei mehreren Demonstrationen gegen Rechtsextremismus werden in Bayern auch heute mehrere zehntausend Menschen erwartet. Allein auf der Theresienwiese in München rechnen die Veranstalter mit 75.000 Teilnehmern. Die Protestveranstaltung wird unter anderem vom Filmfest München, Einrichtungen der Kirchen und den Fußballvereinen FC Bayern und 1860 München unterstützt. In Nürnberg werden zu einer Kundgebung auf dem Kornmarkt 15.000 Menschen erwartet. Anlass der Proteste sind unter anderem Abstimmungen der Union mit der AfD im Bundestag in der vergangenen Woche.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.02.2025 09:00 Uhr