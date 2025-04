Zehntausende Menschen nehmen in Rom Abschied von Franziskus

Der verstorbenePapst liegt aufgebahrt im Petersdom. Bis Freitagabend können Gläubige dort persönlich Abschied nehmen. Mehr als 100.000 Menschen haben sich seit dem Nachmittag vor dem Dom in Rom versammelt, um am offenen Sarg zu beten. Dafür nehmen sie stundenlange Wartezeiten in Kauf. Für Samstag ist die feierliche Trauermesse auf dem Petersplatz geplant. Zahlreiche Staats- und Regierungschefs werden anreisen. Auch Bayerns Ministerpräsident Söder hat seine Teilnahme angekündigt. Die Beisetzung erfolgt anschließend in der Papstbasilika Santa Maria Maggiore.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.04.2025 21:30 Uhr