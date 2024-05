Zehntausende Menschen in Bayern nehmen an Mai-Kundgebungen teil

München: Die bayerischen Gewerkschaften haben zum heutigen Tag der Arbeit Zehntausende Menschen mobilisiert. Laut DGB beteiligten sich mehr als 35.000 Personen an den 83 Kundgebungen im Freistaat. Allein in München wurden rund 7.000 Teilnehmer gezählt. Dort sprach auch Verdi-Chef Werneke. Er forderte, durch eine entschlossene und mutige Tarifpolitik den Lohnverlust durch die Inflation der vergangenen Jahre auszugleichen. Dabei komme es nicht auf Einmalzahlungen, sondern bleibende Erhöhungen an. Der bayerische DGB-Vorsitzende Stiedl forderte bei einer Kundgebung in Augsburg eine Arbeitsplatzgarantie. Statt Strategien für die Zukunft zu entwickeln, würden zu viele Arbeitgeber zu Maßnahmen greifen wie Personalabbau und Einstellung der Produktion. Von der bayerischen Staatsregierung forderte er zudem Unterstützung in Form von Investitionen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.05.2024 15:45 Uhr