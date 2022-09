Zehntausende Menschen gehen für mehr Klimaschutz auf die Straße

Nachrichtenarchiv - 23.09.2022 22:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In zahlreichen Städten in Deutschland sind wieder Zehntausende Menschen für mehr Klimaschutz auf die Straße gegangen. Die überwiegend jungen Demonstranten folgten einem Aufruf der Bewegung Fridays For Future zu einem weltweiten Klimastreik. Allein in Berlin versammelten sich laut Polizei mehr als 30.000 Menschen, in München waren es 6000. Die Klimaschützer fordern unter anderem ein Ende der fossilen Energien und den schnellen Ausbau der erneuerbaren Energien sowie eine konsequente Verkehrswende.

