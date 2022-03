Zehntausende Menschen gehen für Klimaschutz auf die Straße

Nachrichtenarchiv - 26.03.2022 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In Deutschland sind zehntausende Menschen dem Aufruf von „Fridays for Future“ zum Klimastreik gefolgt. Allein in Berlin waren es laut Polizei mehr als 10.000 Teilnehmende. Auch in Hamburg, Münster, Köln, Frankfurt, Mainz, Stuttgart und Freiburg gingen jeweils Tausende auf die Straße, um für mehr Tempo beim Kampf gegen die Erderwärmung zu demonstrieren. In München protestierten laut Polizei 1.400 Menschen, in anderen bayerischen Städten jeweils mehrere hundert.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.03.2022 02:00 Uhr