Zehntausende Menschen demonstrieren in Köln gegen die AfD

Köln: Zehntausende Menschen haben in der nordrhein-westfälischen Stadt gegen Rechtsextremismus und die AfD demonstriert. Laut Kölner Polizei nahmen rund 30.000 Menschen an der Kundgebung teil. Wegen des großen Andrangs musste der Streckenverlauf geändert werden. Ursprünglich hatten die Veranstalter nur etwa 1000 Teilnehmer erwartet. Auch in anderen deutschen Städten wurde am Abend demonstriert. In Würzburg kamen circa 2000 Menschen zusammen, in Schwerin rund 1600. Anlass war das kürzlich bekanntgewordene Treffen von Rechten in Potsdam, bei dem die Massenvertreibung von Menschen mit Migrationshintergrund besprochen wurde. Daran hatten nach Informationen des Recherchezentrums "Correctiv" auch Mitglieder der AfD und der Werteunion teilgenommen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.01.2024 06:00 Uhr