Zehntausende Menschen demonstrieren in der Slowakei

Bratislava: In der Slowakei haben am Abend erneut zehntausende Menschen gegen den slowakischen Regierungschef Fico und dessen zunehmend pro-russischen und autoritären Regierungsstil protestiert. Allein in der Hauptstadt Bratislava versammelten sich rund 40.000 Menschen, viele schwenkten slowakische oder EU-Flaggen. Landesweit fanden in rund 40 Städten Demonstrationen statt. Fico wirft den Demonstranten vor, einen "Staatsstreich" zu planen. Er ist einer der wenigen Staatschefs in der EU, die weiterhin gute Kontakte zum Kreml pflegen. In seiner vierten Amtszeit hat Fico die Beziehungen zu Moskau intensiviert und Militärlieferungen an die Ukraine gestoppt. In der vergangenen Woche hatte die slowakische Regierung vorgeschlagen, durch eine Verfassungsänderung die Rechte von gleichgeschlechtlichen Paaren und Transgender einzuschränken - und damit den Vorrang von EU-Recht vor nationalem Recht in Frage gestellt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.02.2025 01:00 Uhr