Zehntausende Menschen demonstrieren gegen Rechtsextremismus

Berlin: Auch heute finden wieder in mehreren deutschen Städten Demonstrationen gegen extrem rechte Parteien und gegen eine schärfere Migrationspolitik statt. Dazu werden Zehntausende erwartet. In Berlin zieht ein Demonstrationszug von der Reichstagswiese zur CDU-Parteizentrale. Die Polizei spricht von 60.000 Teilnehmern. Auch in Bayern gibt es Kundgebungen: Rund 20.000 Menschen versammelten sich beispielsweise am Nachmittag in Regensburg am Domplatz unter dem Motto: "Gemeinsam gegen Rechts". Auslöser der seit Tagen anhaltenden Demonstrationen ist ein Antrag zur Migrationspolitik, den Union und AfD im Bundestag zusammen verabschiedet hatten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.02.2025 17:00 Uhr