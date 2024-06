Zehntausende Menschen demonstrieren gegen israelische Regierung

Tel Aviv: In Israel hat es gestern erneut Demonstrationen gegen die Regierung gegeben. Nach Angaben der Organisatoren nahmen mehr als 150.000 Menschen daran teil. Die Menschen forderten wie schon in den vergangenen Monaten Ministerpräsident Netanjahu dazu auf, ein Abkommen mit der Hamas zu schließen, um die israelischen Geiseln aus dem Gazastreifen zu befreien. Die Proteste fanden unter anderem in Tel Aviv, Jerusalem und Haifa statt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.06.2024 02:00 Uhr