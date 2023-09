Zehntausende Menschen aus Berg-Karabach auf der Flucht

Eriwan: Nach der Kapitulation der armenischen Separatisten in Berg-Karabach hält die Fluchtbewegung der Bevölkerung an. Nach Behördenangaben kamen bis zum Abend mehr als 78.000 Menschen aus der Kaukasus-Region in Armenien an. Die Menschen vertrauen der Zusicherung Aserbeidschans auf freie und ungehinderte Bewegung der Bevölkerung in der Enklave offenbar nicht. Berg-Karabach gehört völkerrechtlich zu Aserbaidschan, verwaltete sich aber seit dem Ende eines Krieges 1994 selbst und wurde von Armenien unterstützt. Vergangene Woche zwangen aserbaidschanische Truppen die Separatisten in einer Blitzoffensive zur Aufgabe.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.09.2023 22:45 Uhr