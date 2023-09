Zehntausende Libyer sind nach Sturm "Daniel" obdachlos

Bengasi: Nach den schweren Überschwemmungen in Libyen sind offenbar allein in der Hafenstadt Darna mehr als 30.000 Menschen obdachlos. Das hat die Internationale Organisation für Migration mitgeteilt. Die Stadt ist besonders stark betroffen, da in der Nähe zwei Dämme infolge der Wassermassen brachen. Aber auch in anderen Landesteilen verloren Tausende ihr Zuhause. Ein Sprecher von UN-Generalsekretär Guterres erklärte, man arbeite mit lokalen, nationalen und internationalen Partnern zusammen, um den Menschen dringend benötigte humanitäre Hilfe zukommen zu lassen. Insgesamt sind in Libyen mehr als 5.000 Menschen durch den Sturm "Daniel" ums Leben gekommen, rund 10.000 werden noch vermisst.

