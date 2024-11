Zehntausende Libanesen kehren in ihre Heimatdörfer zurück

Beirut: Nach Beginn der Waffenruhe zwischen Israel und der Hisbollah-Miliz sind zehntausende Menschen auf dem Weg zurück in ihre Häuser im Südlibanon. Sie waren vor den heftigen Kämpfen in andere Landesteile oder nach Syrien geflohen. Allerdings verhängte das israelische Militär nächtliche Bewegungseinschränkungen für den Südlibanon. Die Bewohner dürfen daher nicht vor sieben Uhr in die zuvor evakuierten Dörfer zurückkehren. Die von den USA und Frankreich vermittelte Einigung sieht vor, dass die israelischen Truppen den Südlibanon innerhalb von 60 Tagen verlassen. Auch die Hisbollah-Miliz soll sich aus dem Grenzgebiet zurückziehen. Die libanesische Armee soll diese Art Pufferzone kontrollieren.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.11.2024 03:00 Uhr