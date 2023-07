Zehntausende Israelis protestieren erneut gegen Justizreform

Kurzmeldung ein/ausklappen Waldbrände auf Rhodos bedrohen mehrere Ortschaften

Athen: Die Lage in Griechenland bleibt durch die Waldbrände in zahlreichen Gebieten angespannt. Mittlerweile sind mehr als 100 Löschflugzeuge im Einsatz, am schlimmsten wüten die Feuer immer noch auf Rhodos. Starke Winde heizen die Flammen immer wieder an. Wie das griechische Fernsehen berichtet, nähert sich eine von drei großen Brandfronten mehreren Ortschaften im Südosten der Insel. In den vergangenen Tagen sind nach offiziellen Angaben mehr als 4.000 Menschen, die meisten von ihnen Touristen, aus Rhodos ausgeflogen worden. Eine hohe Waldbrandgefahr besteht derzeit auch etwa in Frankreich, Italien, Spanien und Portugal. Hitzewellen halten den Mittelmeerraum seit Wochen in Atem. Nun haben Wissenschaftler das Gebiet zu einem der Brennpunkte des Klimawandels erklärt. Menschen, Tiere und Natur, aber auch ganze Wirtschaftszweige in Südeuropa, Nordafrika und Nahost seien durch den Klimawandel bedroht, erklärte der Weltklimarat IPCC.

