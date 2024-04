Zehntausende Israelis demonstrieren gegen Netanjahu

Jerusalem: Bei der bislang größten Demonstration seit Kriegsbeginn haben in Israel Zehntausende den Rücktritt von Premier Netanjahu und die Freilassung der Geiseln gefordert. Netanjahu wies die Kritik zurück und bekräftigte auch die Absicht, an der Bodenoffensive in Rafah im Süden des Gaza-Streifens festzuhalten. Heute wollen offenbar Vertreter Israels und der USA in einer Video-Konferenz darüber sprechen. - In der Stadt Gaza hat Israel den Militäreinsatz im Schifa-Krankenhaus für beendet erklärt und als Erfolg bezeichnet. Mehr als 200 Bewaffnete seien getötet worden und Hunderte hätten sich ergeben, sagte Netanjahu. Israel wirft der Hamas vor, auf dem Areal neue Kommandostellen eingerichtet zu haben, nachdem das israelische Militär das Krankenhaus im November gestürmt hatte. - Unterdessen hat die israelische Armee neue Zahlen zu den im Krieg gefallenen Soldaten veröffentlicht. Demnach sind seit Oktober im Gazastreifen 600 israelische Soldaten getötet worden.

