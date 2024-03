Zehntausende Israelis demonstrieren erneut gegen die Regierung Netanjahu

Jerusalem: Den zweiten Tag in Folge haben heute Zehntausende Menschen in Israel gegen die Regierung um den rechtskonservativen Ministerpräsidenten Netanjahu demonstriert. Sie forderten einen Rücktritt der Regierung, eine Neuwahl und einen raschen Deal zur Freilassung der Geiseln, die sich noch in der Gewalt der Hamas befinden. Oppositionsführer Lapid kritisierte Netanjahu bei den Protesten scharf. Er warf ihm vor, Israels Beziehungen zu den USA zu zerstören und die Geiseln ihrem Schicksal zu überlassen. Netanjahu wies das zurück. In einer Fernsehansprache sagte er, er verstehe den Schmerz der Familien und werde alles tun, um die Geiseln heimzubringen. Mit Blick auf eine mögliche Neuwahl sagte er, das würde Israel für mindestens ein halbes Jahr lähmen - und damit ebenso die Verhandlungen mit der Hamas.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.03.2024 22:00 Uhr