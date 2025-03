Zehntausende in der Türkei protestieren gegen Regierung

Istanbul: In der Türkei haben am Abend erneut Zehntausende Menschen gegen die Inhaftierung des Oppositionspolitikers Imamoglu protestiert - trotz Demonstrationsverbots. CHP-Chef Özel rief in Istanbul zum Boykott bestimmter Marken auf, die als regierungsnah gelten. Darunter sind etwa eine bekannte Coffee-Shop-Kette und ein Tankstellenbetreiber. Zuvor hatte Präsident Erdogan die mehrheitlich friedlichen Proteste als - so wörtlich - "Gewaltbewegung" bezeichnet und angekündigt, die Opposition zur Rechenschaft zu ziehen. Nach Angaben aus dem Innenministerium hat es seit Beginn der Proteste mehr als 1.000 Festnahmen gegeben.

