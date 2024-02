Zehntausende in Berlin und Bayern demonstrieren erneut gegen Rechtsextremismus

Berlin: In Berlin demonstrieren zur Stunde im Regierungsviertel laut Polizei etwa 150.000 Menschen gegen Rechtsextremismus. Die Veranstalter sprechen sogar von rund 300.000 Menschen. Zwischenzeitlich musste die Polizei Demonstranten auf Nachbarflächen umleiten und einen U-Bahnausgang am Brandenburger Tor sperren. Die Station Bundestag wurde gar nicht mehr angefahren. In Augsburg ist am Nachmittag eine Demonstration mit rund 25.000 Teilnehmern gegen Rechtsextremismus zu Ende gegangen. Motto der Veranstaltung auf dem Rathausplatz und angrenzenden Nebenstrassen war "Gemeinsam gegen Rechts – Für Demokratie und Vielfalt in der Friedensstadt Augsburg". In Würzburg gingen etwa 5.000 Menschen auf die Straße, in Aschaffenburg 1.400.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.02.2024 16:00 Uhr