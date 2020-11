Zehntausende in Belarus bei neuen Protesten gegen Lukschenko

Nachrichtenarchiv - 01.11.2020 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Minsk: In Belarus haben trotz Drohungen von Präsident Lukaschenko erneut zehntausende Menschen gegen den Staatschef demonstriert. Sicherheitskräfte feuerten Berichten zufolge Warnschüsse in die Luft ab. Nach Angaben des Innenministeriums wurden mehrere Demonstrierende festgenommen. In Minks wurden viele U-Bahnstationen geschlossen, damit die Menschen nicht zu den Protestzügen kommen. Außerdem funktionierte das mobile Internet teilweise nicht. Die Massenproteste gegen Lukaschenko dauern bereits seit drei Monaten an. Er hatte sich bei der Präsidentenwahl am 9. August zum Sieger erklärt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.11.2020 19:00 Uhr