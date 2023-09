Zehntausende Gläubige zu Messe mit Papst in Marseille erwartet

Marseille: Papst Franziskus will am zweiten Tag seines Besuchs in der französischen Hafenstadt eine Messe vor knapp 60.000 Menschen halten. Zu dem Gottesdienst im Stadion Vélodrome wird auch Präsident Macron erwartet. Dieser trifft das Oberhaupt der katholischen Kirche zuvor zu einem Gespräch, bei dem Migration ein wichtiges Thema sein wird.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.09.2023 06:00 Uhr