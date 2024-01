Zehntausende gehen wieder auf die Straße - aus verschiedenen Gründen

Hamburg: In mehreren deutschen Städten sind heute wieder zehntausende Menschen gegen Rechtsextremismus auf die Straße gegangen. Die meisten Teilnehmer gab es bei einer Kundgebung in Hamburg. Die Polizei spricht von 60.000 Demonstranten. In Bayern hat es heute in Dachau und in Friedberg Demonstrationen gegen die AfD und für die Demokratie gegeben. Außerdem sind heute auch wieder Landwirte, Spediteure, Handwerker und Gastronomen auf die Straße gegangen. Sie wehren sich unter anderem gegen Subventionskürzungen und die Erhöhung der Mehrwertsteuer in der Gastronomie. In München versammelten sich laut Polizei rund 10.000 Demonstranten, Protestaktionen gab es auch in Kempten und in Veitshöchheim.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.01.2024 23:00 Uhr