Zehntausende gehen wieder auf die Straße - aus verschiedenen Gründen

Hamburg: In der Hansestadt haben erneut zehntausende Menschen gegen Rechtsextremismus demonstriert. Nach Angaben der Polizei kamen rund 60.000 Teilnehmer. Auch in Bayern gab es erneut Kundgebungen, unter anderem in Dachau. Bereits gestern waren in mehreren Städten Zehntausende gegen Rechtsextremismus auf die Straße gegangen, unter anderem in Düsseldorf, Schweinfurt und Ingolstadt. In München gab es heute außerdem Protest gegen die Regierungspolitik: Unter dem Motto "Der Mittelstand steht auf" waren nach Polizeiangaben etwa 10.000 Menschen vor Ort. Diese kritisierten unter anderem die Subventionskürzungen für Landwirte und die Mehrwertsteuererhöhung in der Gastronomie.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.01.2024 21:00 Uhr