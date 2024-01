Zehntausende gehen - mit verschiedenen Zielen - auf die Straße

München: In mehreren bayerischen Städten haben heute wieder Landwirte gegen die Regierungspolitik protestiert: In der Landeshauptstadt versammelten sich Bauern, Handwerker, Spediteure und Beschäftigte in der Gastronomie auf der Theresienwiese. Die Polizei spricht von rund 10.000 Teilnehmern. In Kempten demonstrierten rund 500 Menschen gegen die Einsparungen im Agrarbereich, und in Veitshöchheim gab es einen Protestzug mit mehreren hundert Traktoren. Außerdem demonstrierten heute auch wieder zahlreiche Menschen gegen Rechtsextremismus und die AfD. In Hamburg versammelten sich zehntausende Menschen in der Innenstadt. Protestaktionen gab es unter anderem auch in Bremerhaven und in Friedberg in Schwaben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.01.2024 20:00 Uhr