Zehntausende gehen gegen Corona-Maßnahmen auf die Straße

Nachrichtenarchiv - 09.01.2022 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Deutschlandweit sind wieder zehntausende Menschen gegen eine Impfpflicht und die Corona-Beschränkungen auf die Straße gegangen. Die größte Demonstation gab es in Hamburg mit fast 14.000 Teilnehmern. Der Protest stand unter dem Motto "Das Maß ist voll. Hände weg von unseren Kindern". Gegen einen Demonstranten ist ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Volksverhetzung eingeleitet worden, weil er einen Davidstern mit der Aufschrift "ungeimpft" getragen hat. Auch in anderen Städten gingen tausende Menschen auf die Straße - in Frankfurt am Main beispielsweise waren es 8.000. In Bayern gab es Demos unter anderem in Augsburg, Regensburg und Ansbach. Größere Zwischenfälle hat die Polizei nicht gemeldet - außer, dass Masken- und Abstandsregeln teilweise nicht eingehalten worden seien.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.01.2022 06:00 Uhr