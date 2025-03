Zehntausende gehen am IG-Metall-Aktionstag auf die Straße

Frankfurt am Main: Zehntausende Menschen haben sich in mehreren deutschen Städten an einem Aktionstag der IG Metall beteiligt. Unter dem Motto "Zukunft statt Kahlschlag" forderten sie unter anderem sichere Arbeitsplätze in der Industrie und mehr Investitionen. Die größten Kundgebungen gab es in Stuttgart, Köln, Frankfurt und Leipzig. Aber auch in Bayern kamen laut IG Metall mehr als 10.000 Beschäftigte zusammen. Die IG-Metall-Vorsitzende Brenner betonte, ohne Industrie sei Deutschland ein armes Land. Das werde man nicht zulassen. Den Arbeitgebern warf sie vor, vor allem zu kürzen und zu verlagern. Brenner lobte dafür die Pläne von Union und SPD für ein Sondervermögen. Die Politik zeige damit, dass sie verstanden habe.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.03.2025 17:00 Uhr