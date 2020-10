Zehntausende Franzosen erinnern an getöteten Lehrer

Nachrichtenarchiv - 18.10.2020 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Paris: Die französische Polizei hat nach dem tödlichen Angriff auf einen Lehrer durch einen mutmaßlichen Islamisten eine elfte verdächtige Person festgenommen. Details wurden nicht mitgeteilt. Am Freitagabend hatte ein 18-Jähriger mit tschetschenischen Wurzeln in einem Vorort von Paris einen Geschichtslehrer auf dessen Heimweg mit einem Messer enthauptet. Wenig später wurde er von Polizisten erschossen. Der Lehrer hatte seinen Schülern im Unterricht Mohammed-Karikaturen gezeigt. Am Nachmittag gedachten zehntausende Franzosen bei Kundgebungen des 47-Jährigen. Parteien, Verbände und Gewerkschaften hatten zu den Demonstrationen für Meinungsfreiheit in Paris und weiteren Städten aufgerufen. "Ihr werdet uns nicht spalten", hob der französische Premierminister Castex im Rahmen der Kundgebung in Paris hervor.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.10.2020 18:00 Uhr