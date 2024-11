Zehntausende fordern in Frankreich Ende der Gewalt gegen Frauen

Paris: In vielen Städten Frankreichs haben zehntausende Menschen gegen Gewalt an Frauen demonstriert. Zahlreiche Organisationen hatten zu Protesten in Paris, Bordeaux, Marseille, Lille und anderswo aufgerufen. Laut Polizei beteiligten sich landesweit mindestens 35.000 Menschen. Die Kundgebungen stehen unter dem Eindruck eines Vergewaltigungsprozesses in Avignon. Dieser dreht sich um Gisèle Pelicot, die von ihrem Ehemann über zehn Jahre hinweg regelmäßig betäubt und von diesem sowie von Fremden vergewaltigt wurde.

