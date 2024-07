Zehntausende fliehen vor Waldbränden in Kanada

Edmonton: Waldbrände zwingen in den kanadischen Rocky Mountains immer mehr Menschen zur Flucht. Nach einer Behördenwarnung mussten bis zu 25.000 Menschen die Gegend nahe dem größten Nationalpark verlassen. Betroffen waren sowohl Anwohner als auch Besucher in diesem Teil der Provinz Alberta. Weil nur noch eine Bergstraße nach Westen geöffnet war und auch in der Nachbarprovinz British Columbia hunderte Feuer wüten, kamen viele Auto- und Lastwagenfahrer nur sehr langsam voran.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.07.2024 03:00 Uhr