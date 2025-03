Zehntausende feiern bei Nacht-Umzügen im schwäbischen Fasching

Dillingen: An zwei nächtlichen Faschings-Umzügen in Schwaben haben sich mehr als 26.000 Menschen beteiligt. Das teilte die Polizei auf BR-Anfrage mit. Die Züge fanden in Dillingen und in Asbach-Bäumenheim im Landkreis Donau-Ries statt. Zwischenfälle gab es den Angaben zufolge nicht. Anschließend wurde im Festzelt beziehungsweise einer Halle weitergefeiert. Für das Faschingsgeschäft rechnet der Bayerische Einzelhandel heuer mit einem Rekordumsatz von 50 Millionen Euro und damit um einem Viertel mehr als letztes Jahr. Da war die Saison aber auch deutlich kürzer. Bundesweit sieht das Institut der Deutschen Wirtschaft den Umsatz durch Fasching bei 2,1 Milliarden Euro.

