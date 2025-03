Zehntausende demonstrieren zum Weltfrauentag

Paris: In der französischen Hauptstadt haben zum Weltfrauentag Zehntausende Menschen demonstriert. Die Behörden sprechen von knapp 50.000 Teilnehmern, die Organisatoren von 120.000. Die Protestierenden zogen durch die Stadt und forderten Lohngleichheit und ein Ende sexueller Gewalt. Aktionen zum Weltfrauentag gab es auch in Deutschland - unter anderem in Bayern. In München versammelten sich mehr als 7.000 Menschen, in Nürnberg gut 2.000.

