Zehntausende demonstrieren in Wien gegen Corona-Impfpflicht

Nachrichtenarchiv - 15.01.2022 22:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Wien: Auch in anderen europäischen Ländern gab es Proteste gegen die dortigen Corona-Maßnahmen. In Wien protestierten etwa 27.000 Menschen gegen die aktuellen Regeln und die geplante Impfpflicht. Mehrere Teilnehmer wurden festgenommen, unter anderem wegen Verstößen gegen die Maskenpflicht und Zeigens des Hitlergrußes. In den Niederlanden öffneten Wirte ihre Kneipen, Cafés und Restaurants trotz Gastronomie-Lockdown für einige Stunden. Damit protestierten sie dagegen, dass ihre Branche von den Lockerungen vorerst ausgeschlossen ist. Geschäfte, Friseure und Sportclubs dürfen seit heute wieder öffnen. Gaststätten, Museen, Theater und Kinos müssen dagegen weiterhin geschlossen bleiben. In Frankreich gingen in mehreren Städten Tausende gegen die Einführung des neuen Corona-Impfpasses auf die Straße. Dieser soll den bisher geltenden Gesundheitspass ersetzen und entspricht der deutschen 2G-Regel.

Quelle: BR24 Nachrichten, 15.01.2022 22:15 Uhr