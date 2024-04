Zehntausende demonstrieren in Ungarn gegen Orban

Budapest: In Ungarn haben wieder zehntausende Menschen gegen Ministerpräsident Orban demonstriert und Neuwahlen gefordert. Es war eine der größten Protestkundgebungen in der Hauptstadt Budapest seit Jahrzehnten. Dazu aufgerufen hatte der Politiker Magyar, der Orbans rechtspopulistischer Regierung Machtmissbrauch und Korruption vorwirft. So prangert er an, dass Oligarchen lukrative Aufträge des Staates zugesprochen würden. Außerdem entfremde sich Ungarn wegen Orbans wiederholter Vetos in Brüssel von den EU-Partnern. Magyar sagte in seiner rund einstündigen Ansprache wörtlich: "Wir werden unser Land Schritt für Schritt zurückerobern und Stein für Stein ein souveränes, modernes Ungarn aufbauen." Früher gehörte Magyar dem Regierungslager an. Nun aber gilt er als Hoffnungsträger der zersplitterten Opposition. Umfragen sehen ihn bereits bei mindestens zehn Prozent.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.04.2024 20:45 Uhr