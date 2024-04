Zehntausende demonstrieren in Ungarn gegen Ministerpräsident Orban

Budapest: In der ungarischen Hauptstadt sind wieder zehntausende Menschen gegen den rechtspopulistischen Ministerpräsidenten Orban auf die Straße gegangen. Sie folgten einem Aufruf des aufstrebenden Politikers Magyar, um vor dem Parlament zu demonstrieren. Magyar warf in seiner Rede der Regierung von Orban Korruption und Vetternwirtschaft vor. Außerdem prangerte er wiederholt eine EU-feindliche Politik an, die Ungarn isoliere. Früher war er selbst in Orbans Partei, der "Fidesz". Erwartet wird, dass sich Magyar einer Oppositionspartei anschließt, mit der er schon zur Europawahl im Juni antreten kann. In jüngsten Umfragen kommt er auf zehn Prozent.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.04.2024 22:00 Uhr