Zehntausende demonstrieren in Serbien gegen die Regierung

Belgrad: In Serbien sind mehr als hunderttausend Menschen auf die Straße gegangen, um gegen die Regierung und Korruption im Land zu protestieren. Zur größten Demonstration in der Geschichte der Hauptstadt Belgrad waren Menschen aus dem ganzen Land angereist. Während das serbische Innenministerium von 107.000 Teilnehmern sprach, deuteten Drohnenbilder auf eine noch deutlich größere Menge an Menschen hin. Diese werfen der Regierung unter Präsident Vucic Bestechung und Inkompetenz vor. Auslöser der seit Monaten andauernden Proteste war der Einsturz eines Bahnhofsgebäudes in der Stadt Novi Sad mit 15 Toten.

