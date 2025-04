Zehntausende demonstrieren in Polen für PiS-Präsidentschaftskandidat

Warschau: In der polnischen Haupstadt haben zehntausende Menschen an einer Demonstration der rechtsnationalen Oppositionspartei Recht und Gerechtigkeit - kurz PiS - teilgenommen. Offizieller Anlass war der 1000. Jahrestag der Krönung des ersten polnischen Königs. Viele hielten aber Plakate hoch, mit denen sie den europakritischen Präsidentschaftskandidaten der PiS, Nawrocki, unterstützten. Am 18. Mai wählen die Polen einen Nachfolger für Präsident Duda. Er steht ebenfalls der PiS nahe und hat viele Vorhaben der Regierung von Ministerpräsident Tusk blockiert. In Umfragen liegt bisher der Warschauer Bürgermeister Trzaskowski von Tusks liberal-konservativer Bürgerplattform in Führung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.04.2025 21:00 Uhr