Zehntausende demonstrieren in Israel gegen Justizreform

Kurzmeldung ein/ausklappen WHO weist auf Situation von Obdachlosen nach Erdbeben hin

Istanbul: Fünf Tage nach dem verheerenden Erdbeben gehen die Behörden mittlerweile von mehr als 25.000 Toten aus. In der Türkei ist die Rede von mehr als 22.000 Todesopfern, in Syrien von über 3.500. Unzählige Menschen in beiden Ländern haben ihr Zuhause verloren. Nach den Worten des türkischen Präsidenten Erdogan kamen bislang 1,5 Millionen in Zelten, Hotels oder anderen Notunterkünften unter. Die Weltgesundheitsorganisation rief dazu auf, die vielen Obdachlosen nicht zu vernachlässigen. Der zuständige WHO-Nothilfedirektor Brennan sagte in Syrien, man müsse mit größerer Dringlichkeit und in größerem Umfang aktiv werden als bisher. Brennans Angaben zufolge hat die WHO inzwischen zahlreiche Hilfslieferungen in den Norden Syriens geschickt mit Medikamenten, Nahrung und Decken.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.02.2023 22:00 Uhr